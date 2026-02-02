傳染力極強！迪士尼爆「麻疹危機」機場也有足跡 專家示警5症狀快就醫
美國加州橘郡（Orange County）衛生官員證實，本週迪士尼樂園發生一起麻疹暴露事件，為該州今年通報的第二例麻疹相關案例。相關單位已對可能接觸病毒的民眾發布健康警告，提醒留意後續症狀。
根據外媒報導，橘郡衛生官員說明，該名確診者為一名國際旅客，本週抵達洛杉磯後，於1月28日前往迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園遊玩，並曾在安那翰（Anaheim）一間迪士尼旗下飯店內用餐。
綜合哥倫比亞廣播公司報導，衛生單位指出，迪士尼樂園飯店內的Goofy's Kitchen餐廳，在當日上午10時30分至下午1時30分之間可能存在病毒暴露風險；此外，迪士尼樂園與迪士尼加州冒險樂園，於下午12時30分至閉園期間，亦被列為潛在暴露場所。
橘郡衛生保健局在聲明中表示，凡於上述日期及時段內到訪相關地點的民眾，可能在接觸麻疹病毒後7至21天內出現感染症狀，呼籲民眾提高警覺並留意自身健康狀況。
目前衛生官員正與迪士尼主題樂園管理層合作，追蹤並確認可能接觸病毒的員工，同時也與洛杉磯衛生單位及洛杉磯國際機場（LAX）相關機構進行協調，以防止疫情擴散。
衛生單位指出，麻疹是一種傳染性極高的病毒性疾病，常見症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅，以及皮疹，皮疹通常先從臉部出現，再逐漸擴散至全身。
據了解，2026年首例麻疹病例於1月28日通報。衛生官員強調，完整接種兩劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗），可有效預防麻疹感染，並呼籲尚未完成接種者儘速補種。
衛福部指出，麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。常見症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點（柯氏斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。
近期全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報麻疹疫情。提醒民眾如規劃前往上述國家地區，可先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，出入人多空氣不流通場所可佩戴口罩，減少感染呼吸道疾病機會。
