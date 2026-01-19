即時中心／顏一軒報導

九合一大選倒數313天，《ETtoday民調雲》公布民調指出，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆支持度37.7%，落後國民黨對手柯志恩44%。對此，民進黨高雄市議員第四選區（楠梓、左營）擬參選人尹立今（19）日痛批，這是一份「不敢讓全體市民參與的民調」，他並質疑，沒看過、沒被問過、沒接過電話的高雄市民究竟有多少？





尹立於臉書（Facebook）發文指出，今天看到《ETtoday》那份所謂的「民調」，真的忍不住笑出來；拿一份「會員才能投票」的網路調查捧成真實民調，從科學統計與邏輯嚴密性來看，這些數據不僅漏洞百出，更顯露出藍營企圖透過「統計偽裝」來引導風向的焦慮感。

尹立質疑，有多少高雄市民是《ETtoday》的會員？高雄市民們沒看過、沒被問過、沒接過電話，樣本來源、抽樣方式、代表性一概不明，結果卻被拿來說成「高雄市民的聲音」，這合理嗎？

尹立反問，如果這樣就能叫做「真實民調」，那我隨便問身邊三個朋友，大家都覺得柯志恩應該退選，是不是也能宣稱「100%真實民意支持」？

更好笑的是，尹立說，《TVBS》做的民調，賴瑞隆還贏柯志恩2%，結果藍營媒體馬上不敢提，只會一直拿自己體系內的「網路民調」出來講，說穿了就是一句話「國民黨真的很怕賴瑞隆」。

他強調，怕到不敢正面比政見，怕到高雄市長初選才剛落幕，三家民調結果顯示民進黨參選人全面領先柯志恩，就急著靠網路投票式假民調與媒體操作來自我安慰。

最後，尹立總結，高雄人要的不是誰在網路上灌票比較會，是誰真的走在基層、經歷豐富、扛得起責任的高雄市長；一份不敢讓全體市民參與的「民調」，說得再多也只是自己人講給自己人爽而已。







原文出處：快新聞／傳柯志恩民調領先賴瑞隆 尹立質疑真實性：不敢讓全體高雄市民參與

