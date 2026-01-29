傳柯指責劉書彬「讓人才出走」 簡舒培翻「柯P霸凌史」打臉！

論壇中心/綜合報導

民眾黨立委劉書彬日前的霸凌助理風波，周刊爆料柯文哲曾因此當面數落劉書彬「讓民眾黨人才出走」，不只如此，劉書彬更被爆料，才花完35萬公帑大整修前立委吳春城辦公室，卻又因「採光」問題看上麥玉珍卸任後的辦公室想搬遷，爭議連環爆。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲自己常常都愛霸凌，結果現在居然說劉書彬把所有民眾黨的人才逼走，這個人不是就是你柯文哲用的嗎？

簡舒培在《台灣向前行》節目中質疑，劉書彬才被爆料拿錯誤資訊批軍購、遭美國人打臉，「完全不專業」之外，現在竟然還霸凌助理到連柯文哲都知道，這讓人非常訝異，因為柯文哲罵人也沒有在客氣的，之前還罵黨內「誰家的狗，自己回去管好」，柯文哲今天竟指責劉書彬把民眾黨人才逼走，「這個人誰用的？不就是你柯文哲嗎？」。

簡舒培直指，當時她排上民眾黨不分區名單的時候，東吳大學的學生、校友一片歡呼，說未來的學弟妹不用再受苦受難了，柯文哲邀請她來當不分區的時候，不用先去看一下她的專業，還有看一下她過去為人，是不是能夠代表民眾黨嗎？





