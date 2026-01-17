傳柯授意披白袍選北市？陳佩琪回應了

陳佩琪陪同許甫掃吳興市場。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年是選舉年，不過台灣民眾黨目前在首都台北市並未推出人選投入市長選舉，外傳前台北市長柯文哲有意讓妻子陳佩琪投入首都市長選戰。對此，陳佩琪今(17日)表示，黨主席黃國昌有問過柯要不要讓她選個公職，但從來沒有提過台北市，她聽到傳言也很驚訝。

陳佩琪今陪同民眾黨台北市松山、信義區議員擬參選人許甫到吳興市場掃街，媒體問她，民眾黨在新北推黃國昌，會不會希望台北市也推人選，有機會當民眾黨北市「最強母雞」？陳佩琪回應，黃國昌從沒跟她講過這個，而她跟柯在家裡聊天，也沒說過要她去選一個公職。

不過她透露，黃國昌是有問過柯，要不要讓她去選個公職，但從沒有提過台北市，所以她聽到消息也很驚訝，不曉得消息到底是從哪裡來的？她強調沒有這個計畫，連選公職的意願都沒有，更何況是台北市這樣的艱困選區。

許甫說，陳佩琪與其說是最強母雞，對他來說應該是「最強母親」，不只是一個很優秀的小兒科醫師、全職的婦女，又照顧了小朋友、幫老公挺身而出，很感謝今天來幫忙站台。

陳佩琪(左二)表示，沒有選舉的計畫，以輔選為主。(記者甘孟霖攝)

