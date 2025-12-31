傳柯文哲將會綠委！ 王世堅：隨時隨地見面沒問題

台北市 / 綜合報導

民眾黨主席柯文哲，預計1月2日陪同民眾黨立委陳昭姿，前往立法院拜會衛環委員會的藍綠立委，全力推動《人工生殖法》修法，力拚讓代理孕母制度脫鉤通過，看起來為了復出動作頻頻，對此過去時常跟他在議會交手的立委王世堅最新回應，帶您來聽。

除此之外，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷透露，柯文哲認為「嘉義會贏而且一定要贏」，因此計畫長住嘉義，並將於本週六正式啟動南下輔選行程，立委王世堅也評論柯文哲復出也是合情合理，甚至有可能未來黨主席就是柯家人。

