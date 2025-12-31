傳柯文哲拜會綠委 王世堅稱沒道理拒絕：隨時隨地見面都沒問題！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日遭爆，未來將安排拜會藍綠立委，幫助黨內立委陳昭姿推動「人工生殖法」，民進黨立委林月琴今（31）早也證實此事。針對是否願意跟柯文哲見面，王世堅回應，他沒有拒學的道理，任何地點、隨時都能見面。他也說，民眾黨就是「柯黨」，柯文哲為黨奔波、造勢都是預期內，未來主席之位可能由他、陳佩琪或柯美蘭來掌握。

民進黨今日下午召開中執會。王世堅會前受訪表示，跟柯文哲碰面絕對沒問題，該監督、質詢、評論都是過去。（許詠晴攝）

民進黨今日下午召開中執會。王世堅會前受訪表示，跟柯文哲碰面絕對沒問題，該監督、質詢、評論都是過去，他一點都不在意，但問題要看柯文哲覺得是否需要，這個法案確實很好，也符合國家現在的需求、未來世界的潮流，早就該推動。

王世堅說，「如果願意來碰面、來商討，我沒有拒絕的道理，只要是為國家好，我隨時隨地，在任何地點，都可以碰面，沒有問題。」不過，他也透露，目前沒收到柯文哲聯絡，應該是還沒排這個行程。

至於柯文哲近期積極在雙北幫民眾黨造勢，甚至現在要到立法院拜會藍綠立委，有拿回黨內主導權的意味。王世堅認為，這是一定的，畢竟民眾黨是他創立的，大家稱呼民眾黨就是「柯黨」，柯文哲要為黨奔波、助勢、造勢，這些都是一定會有。

王世堅說，相信黃國昌主席任期到之後，主席應該會回歸由柯文哲擔任，或柯文哲夫人陳佩琪、柯妹柯美蘭，這都是大家能預料的事。柯文哲身為創黨主席，要把黨帶到哪個方向，當然由他來主導，但帶得好、帶得壞，又是另外一回事。

