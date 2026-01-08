傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了

王世堅否認主動要求參加柯韓會，決定取消出席避免模糊焦點。（資料照，鏡報林煒凱）

民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。

柯文哲為何要找韓國瑜？代理孕母法案為何卡關？

代理孕母涉及女性身體自主問題，台灣各界仍有高度爭論是否應該開放合法。陳昭姿為了推動代孕，昨自曝和柯文哲簽了代孕條款、而非其他民眾黨立委簽的兩年條款，意指她不用和其他白委一樣在兩年任期屆滿後就辭職，而是要看她的代孕是否通過。而這也引發其他人不滿，質疑大家都積極推動自己的法案通過，怎麼反而她沒過的「考試不及格卻要留下」，更懷疑難道她繼續留任，法案就會過關嗎？

廣告 廣告

儘管藍綠都有意願通過《人工生殖法》，但在包含代理孕母這一塊上至今仍沒有共識，柯文哲日前為此先後拜會朝野黨團，希望讓陳昭姿的代孕合法化納入法案並通過，不過昨在立法院衛環委員會上各方仍爭論不休。找了藍綠沒有用，柯文哲預計今天再直接拜會韓國瑜討論此議題。

傳王世堅主動要去柯韓會 他怒斥：我不是那樣的人

柯文哲和韓國瑜過去曾是台北市長與北農總經理的關係，如今以在野黨精神領袖和立法院長的身分再碰面，討論法案問題，傳出當年的台北市議員、現在的民進黨立委王世堅也有意願參加，主動要求參與討論，然而王世堅對此嚴正否認，直指傳聞不是事實。

《ETtoday》報導，王世堅被問及是否主動提出要參與柯韓會時表示，他沒有主動，「我怎麼會主動提？」強調是韓國瑜的辦公室主任打到他們辦公室，向他的主任提到這件事，如果要被說是主動提到的話，「那這樣我不去，對不起」，他認為這完全是兩回事，怒駁主動參與的說法，「我不是那樣的人！」

王世堅還原情況：「老朋友相約」提供意見

王世堅也還原情況，是韓國瑜那邊打過來說陳昭姿跟柯文哲要去拜訪韓，認為他們三個是好朋友、是舊識，邀請他一起去好不好，他才會說好，「他們提老朋友我當然同意啊！」

他不解為何會被傳出是他主動要求參與，但他相信不是韓國瑜方面問題，「他絕對不會這樣，我太了解他的個性」。王世堅也在臉書發文進一步說明，他是認為台灣確實有需要《人工生殖法》，因此提供聲音作為法案內容調整的參考，「為避免模糊焦點，阿堅明天將不出席。也在此對韓國瑜院長致歉」。

更多鏡週刊報導

傳陳昭姿兩年到不用辭立委 林國成不滿：考試不及格卻留下什麼邏輯

太子集團陳志被捕送中！台「匯致國際」涉幫洗錢 北檢再搜索11人到案

谷立言會晤蔣萬安 AIT證實談「台美安全合作」網酸爆：找他沒用