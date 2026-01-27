傳柯文哲斥責霸凌讓人才出走 劉書彬回應了

▲民眾黨立委劉書彬近期爭議不斷。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委劉書彬近期爭議不斷，先前傳出涉霸凌助理，造成助理出走，有媒體今（27）日報導指出，民眾黨前主席柯文哲曾當面在會議指責劉書彬，稱霸凌風波已造成黨內多名資深助理出走，違背黨理念。對此，劉書彬今日回應坦言柯文哲有表達關心，但強調「我們把話說開，都會有圓滿的結果」，並批評沒證據的不實報導，「我將會進行提告。」

根據《周刊王CTWANT》報導，劉書彬遞補接任吳春城的立委職位與辦公室，把辦公室全數打掉重新裝潢，花光立法院35萬元預算，一年過去，隨著新任立委抽籤選辦公室，劉書彬又表達想更換至將於2月1日離職的立委麥玉珍辦公室的意願，黨內認為，劉書彬已用公帑大規模整修一年，又計畫再度更換辦公室，認為此舉鋪張浪費。此外，劉書彬涉霸凌助理引發爭議，柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走。

對此，劉書彬辦公室回應表示，「本辦將遷入的辦公室皆依照兩位黨主席柯文哲和黃國昌的指示，不動用預算。本辦也請兩位同仁至抽籤更換的麥委員辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，本辦僅就現有座位調整並自行增加座位。而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，本辦需等麥委員辦公室於1月30日或1月31日完成搬遷，本辦也回應對方可於1月31日中午後，至本辦進行相關進駐事宜。」

針對職場霸凌指控，劉書彬表示，她在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準。若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，她願意檢討溝通方式。但對於所謂霸凌的抹黑，「我必須嚴正澄清。我的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化。」

劉書彬表示，為民服務是最急切的事，於是去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來與她一起打拼。如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。「承認自己溝通表達有很大進步的空間，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，我們一起為理想中的自由祥和社會努力。」

針對媒體報導，「民眾黨前主席柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走」，劉書彬回應說，她參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心。她認為大家在黨內都是一家人，把話說開，都會有圓滿的結果。莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具。沒有證據的不實報導，她將會進行提告。

