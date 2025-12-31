傳柯文哲為代孕法案拜會藍綠委 王世堅喊沒問題：為國家好隨時可碰面

民進黨立委王世堅今表示，要跟柯文哲見面沒問題，只要是為國家好，隨時隨地都可以碰面。（圖／袁維駿攝）

媒體報導，民眾黨主席柯文哲本週五將與民眾黨立委陳昭姿前往立院拜訪衛環委員會朝野立委。對此，民進黨立委王世堅今天（31日）受訪時表示，要跟他碰面絕對沒問題，這個法案確實很好很正確，也符合國家需求，沒有拒絕的道理，只要是為了國家好，他們隨時隨地都可以碰面。

民進黨立委王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪，對於柯文哲傳為了《人工生殖法》，將於週五拜訪立院朝野黨團，王世堅認為，要跟他碰面絕對沒問題，過去自己對他的監督、質詢、評論都是過去，自己一點都不在意，但問題是他自己需不需要，這個法案確實很好很正確，也符合國家需求，如果他願意來碰面商討，沒有拒絕的道理，只要是為了國家好，隨時隨地都可以碰面。

至於柯文哲近日動作頻頻，先是幫黃國昌站台造勢，又出面幫陳昭姿推動《人工生殖法》，被視為柯文哲要拿回黨內主導權。對此，王世堅認為，大家稱呼民眾黨是「柯黨」，柯為了他的黨去奔波，讓自己黨人選參選幫忙造勢，那是他身為黨的創辦人，他相信，黃國昌主席任期到了，柯就會回歸擔任主席，身為民眾黨創黨主席，柯文哲想要把黨帶到哪個方向，當然是由他來主導，但帶的好壞又是另外一回事。

媒體也發現，今天是王世堅的生日，並獻上祝福，王也感謝大家；至於他的生日願望是什麼，王僅笑稱，「明天記得要掛國旗」。



