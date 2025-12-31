傳柯文哲、陳昭姿為「人工生殖法」拜會藍綠立委 林月琴：拜會黨團就好

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民眾黨立委陳昭姿上任後積極推動「人工生殖法案」，如今面臨「兩年條款」即將卸任，傳出民眾黨前主席柯文哲有意與她拜會藍綠立委，溝通如何推進該法案，但不是每位都拜訪。對此，民進黨立委林月琴今（31）日證實此事，不過她認為應該直接拜會民進黨團，不是找各個委員溝通。

針對柯文哲、陳昭姿將針對人工生殖法拜會藍綠立委，林月琴認為，直接拜會黨團就好了，不是到各個委員會去。（資料照）

民進黨立院黨團今早召開記者會。幹事長鍾佳濱表示，黨團的態度就是共同面對。林月琴回應，昨天的確有接到電話，柯文哲跟陳昭姿要來各個拜會，「我們是認為說，直接拜會黨團就好了，不是到各個委員會去。」

林月琴強調，事實上民進黨一直以來都對法案非常重視，過去在政策小組討論過，行政立法也曾討論過這件案子，沒有認為無法進行，且把它列為優先法案，所以如果柯文哲跟陳昭姿要拜會的話，就直接拜會黨團來做溝通，他們對人工生殖法也是支持的。

