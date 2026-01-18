傳柯美蘭戰竹北市長？柯文哲：曾談過但她開刀忙
政治中心／綜合報導
新竹縣竹北市2024大選時，民眾黨這區選票超車藍綠，今年市長選戰成黨內兵家必爭之地，現任新竹市副市長邱臣遠似乎有意挑戰，當地議員林碩彥則率先表態爭取，更傳出地方點名柯文哲妹妹柯美蘭，對此民眾黨創黨主席柯文哲先駁斥消息，但透露兄妹有談過選舉、沒鬆口哪一選區，現任主席黃國昌表示出會有初選機制。
合體柯媽媽、新竹市長高虹安，副市長邱臣遠身兼民眾黨新竹黨部主委，辦感恩餐會提願景，要一步一腳印，拓展到新竹縣各個角落，傳出2026他有意轉戰竹北市長，但民眾黨內磨刀霍霍的不只他一人，還有深耕當地7年的議員林碩彥表態爭取，地方更點名柯家軍、柯文哲妹妹柯美蘭上陣。
綠營嘲諷民眾黨只想算計卡位，竹北市長鄭朝方是選縣長還是拚市長連任？牽動藍白走向！（圖／民視新聞）新竹縣議員（民眾）林碩彥：「一個選區人才濟濟，是一件好事，那至於柯醫師柯美蘭醫師，其實她家裡也是住竹北，所以說她對竹北的這個現況，也是蠻熟悉的，其實我是抱持樂觀的態度，我認為她也是一個不錯的人選。」民眾黨創黨主席柯文哲：「（柯美蘭這邊），（都沒有跟您講過選舉的事情嗎），談話是有啦，但是她現在還，她現在一個禮拜還，一個月開刀應該有100臺，我不曉得她很忙。」
稱妹妹聊過選舉但沒鬆口，竹北成民眾黨內兵家必爭之地，就是因為2024總統大選，柯文哲竹北獲得38.33%選票、政黨票32.60%，雙雙領先藍綠，2026理當成為插旗指標選區。但由誰來選？目前還沒有答案。
傳柯美蘭戰竹北市長？柯文哲：曾談過但她開刀忙。（圖／民視新聞）民眾黨創黨主席柯文哲vs.民眾黨主席黃國昌：「最後還是有初選機制，不行就比民調，這個這題我早上講過啦，台灣民眾黨用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇。」新竹市議員（民）劉崇顯：「邱臣遠與其吃著碗內看著碗外，還不如好好思考並檢討，民眾黨這三年下來，讓新竹市停滯的執政缺失。」綠營嘲諷民眾黨只想算計卡位，竹北市長鄭朝方是選縣長還是拚市長連任？牽動藍白走向！
