傳柯韓會「主動」要求參加？ 王世堅怒駁「是被邀請」：將不出席

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲預計今(9)日拜會立法院長韓國瑜，不過有媒體報導稱民進黨立委王世堅「主動要求參與柯文哲主席及韓國瑜院長的敘舊」，王世堅也緊急澄清「是接到韓國瑜院長電話邀請，並非主動要求」，他也決定為避免模糊焦點，將不出席，「實話實說，在此對韓國瑜院長致歉」。

柯文哲上週現身立法院拜會朝野黨團，就是為了幫助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》包含「代理孕母」。而柯文哲預計將在今日拜會韓國瑜，談論人工生殖法議題，另外也傳出，民進黨立委王世堅也將一同參與。

廣告 廣告

不過有媒體報導稱，王世堅「主動要求參與柯文哲主席及韓國瑜院長的敘舊」。對此，王世堅強調「與事實不符」，他表示自己是在昨(8)日下午辦公室接到韓國瑜院長電話邀請，並非他主動要求。王世堅透露，陳昭姿確實有道他的辦公室說明人工生殖法，「我認為我們台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考。」

王世堅也決定，為避免模糊焦點，將不會出席柯文哲和韓國瑜的敘舊，「也在此對韓國瑜院長致歉」。

原始連結







更多華視新聞報導

傳柯文哲將會綠委！ 王世堅：隨時隨地見面沒問題

柯文哲將為《代孕法》赴立院拜會 王世堅喊「沒問題」：隨時隨地都能碰面

缺席國政茶敘現身游錫堃新書發表 韓國瑜：一定要來

