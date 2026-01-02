傳梅家樹卸任參謀總長、鄭榮豐接班 李世強接「軍政系統」 國安人士：並無此事

國防部長顧立雄（右）2025.7.18主持視訊會議宣布漢光41號演習結束，會後顧立雄與參謀總長梅家樹上將（左）針對此次演習交換意見。



中國對台軍演前天（12/31）剛落幕，但昨天（1/01）有網路媒體報導指稱二級上將梅家樹即將卸下參謀總長職務，轉任總統府戰略顧問並兼任國防安全研究院董事長，出身空軍的鄭榮豐二級上將則會接任參謀總長。媒體還指稱中科院院長李世強將接任「軍政副部長」，但國安人士今天（1/02）指出，「並未此事」，因徐斯儉接任軍政副部長不久，國安人士直言「這樣的操作太離譜」。但知情人士指出，今年上半年對國防院董座異動的說法並非空穴來風。

國防部長顧立雄（中）2025.12.30率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握中共「正義使命-2025」軍演第二天，監控當天上午中共福建地區遠火部隊對台灣北部海域實彈射擊，左為參謀總長梅家樹。國防部

根據台灣網路媒體昨天（1/01）的報導稱，現任參謀總長梅家樹將卸任，將會出任總統府戰略顧問，並兼任國防安全研究院董事長。總長遺缺將由現任空軍司令鄭榮豐上將接棒成為新的參謀總長，媒體又指空軍司令一職則預計由副參謀總長執行官黃志偉上將接任。

該媒體報導還指稱「在［軍政］系統部分，現任國防部副部長鍾樹明上將預計轉任總統府戰略顧問。鍾樹明上將離開後，國家中山科學研究院院長李世強中將將升任接下這個重要職位，並晉升為上將。」

對於此一報導，國安人士加以否認，表示「沒有此事。

現任參謀總長、海軍二級上將梅家樹，於在2023年5月1日由總統蔡英文任命為參謀總長。參謀總長任期為兩年，任期屆滿時，可由總統核定延長一年，梅家樹的總長到2026年5月1日將屆滿三年。

另外，據知情人士指出，事實上國防安全研究院董事長、陸軍一級上將霍守業，掌國防院管理已久，但屢傳出與執政黨立場相左的作為，甚至傳出曾與涉及共諜案的退將往來密切，消息均已傳到總統府。

知情人士也指出，國防院在行政督導方面長久以來不斷發生「究竟是董事長制還是執行長制」的扞格，包括導致美日台兵推難產，還爆出所謂「害怕大魔王」的媒體操作，內部直指是「董事長身邊的人」所為。甚至在時任執行長李文忠爆發性騷擾案時，霍守業也曾有意向顧立雄說情，後來攤開相關事證後，霍守業才打退堂鼓，並向身旁幕僚說「我不知道事情這麼嚴重」。

知情人士也強調，賴清德總統與國防部長顧立雄均考量霍守業為唯一的國軍仍在現職的一級上將，在軍方頗具威望，動見觀瞻，因此對於如何處理，多方考量，為了大局考量，雖未立即在新的年度一開始就調整，但知情人士強調，高層有意在今年上半年對霍守業職位調整的說法，並非空穴來風。

