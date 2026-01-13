傳棒球場工程挖穿地下停車場 竹市府蒐證不忍了準備提告

新竹棒球場挖出混凝土塊，網傳挖穿地下停車場，市府蒐證提告。（圖：市府提供）

針對近期網路上關於新竹棒球場開挖與改善工程討論，包括挖到棒球場或地下停車場混凝土本體、挖穿結構等說法，新竹市政府不忍了，針對蓄意製造或散播有關棒球場錯假言論的有心人士，市府已經蒐證，不排除提告以正視聽，並捍衛公共工程專業與市府清白。

棒球場挖出鋼筋廢棄物，網友質疑鋼筋可以賣錢。（圖：市府提供）

新竹市政府工務處表示，新竹棒球場土方作業分兩階段。第一階段是覆土移除工程，經專業檢視認地下停車場上方覆土荷重恐影響結構安全，但原統包商未能提出足證安全的文件，也未配合移除改善。市府依契約解除覆土部分契約，並於去年2至4月自行僱工移除覆土。移除期間，地下停車場與外野區域均發現異物，外野試挖確認原契約應回填級配土範圍，竟有營建廢棄物等不符規範材料。

工務處指出，市府於去年下半年另案發包改善工程，納入第二階段土方作業，包括土方置換、篩分及廢棄物外運。工務處強調，改善工程開挖深度未超過原統包施作範圍，置換位置均在停車場結構外，絕無挖穿停車場結構情形，也不存在結構安全疑慮。外野開挖篩分還發現一塊鋼筋混凝土板，研判為原統包設置的臨時施工平台，未拆除即回填，可能造成排水不良。市府破碎試挖後確認其下方同樣為紅磚、混凝土等廢棄物回填。工務處說，施工挖出大量不符規範材料，包括逾100公分混凝土塊、紅磚塊、廢鋼筋金屬及其他垃圾。

市府強調「挖到混凝土本體、挖穿結構」缺乏事實基礎，改善工程全程縮時攝影，並函知原統包商、專管單位及相關機關，確保公開透明，將依法改善盼早日完工重返球場。（彭清仁報導）