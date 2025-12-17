傳業界分析記憶體恐缺貨至2028 學者：將成稀有戰略物資

網傳南韓記憶體大廠SK海力士內部文件顯示，全球記憶體供需失衡恐延續至2028年。學者今天(17日)指出，考量利潤豐厚、需求強勁，國際記憶體大廠紛紛調整戰略，著重在AI領域需求，而逐漸淡出低毛利率的消費型記憶體，因此，在產能緊縮下，消費性記憶體可能從過去廉價產品，轉成稀有戰略物資，不但將拉升消費型電子及相關終端產品價格，其規格甚至可能得與企業用等級看齊。

記憶體供需緊俏，網路流傳SK海力士內部文件提及，AI需求爆發，AI伺服器將成資料中心投資的主流配置，進而大幅提高記憶體需求，且因興建DRAM廠至量產需要數年時間，難以在短期內舒緩產能缺口，這種供需失衡情況恐將延續至2028年。這項分析較先前市場預期的缺貨情況更爲惡化，不過，SK海力士對網傳文件不予置評。

台經院產經資料庫總監劉佩真17日分析，AI市場利潤豐厚，再加上需求強勁，包括資料中心跟企業級儲存等已成國際記憶體大廠的重要市場，若將有限資源及產能繼續投入低毛利率的消費性記憶體不符經營績效，因此可以看見許多大廠紛紛調整戰略，韓國三星就逐步退出SATA SSD(串列ATA 固態硬碟)市場、先前美商美光(Micron)也宣布結束消費型業務；她認為這種消費性記憶體實質性產能收縮，對於記憶體市況影響深遠，並會在市場引發連鎖反應。

劉佩真說明，市場供給出現真空下，可預期通路商模組廠商做恐慌性囤貨，讓儲存裝置、記憶體從過去的廉價產品變成稀有戰略物資，價格上揚，進而反應到終端消費電子價格。她說：『(原音)所以這不僅會推動在整個消費型電子或者是相關產品終端成本跟售價提高，那我想未來在AI的部分也將會是主導整個記憶體市場主要的變化，也就當然會讓未來記憶體市況波動性也就會更為激烈。』

劉佩真也提到，消費型記憶體產能緊縮，未來升級除了可能得負擔更高的價格外，因廠商著重生產AI、企業級儲存產品，未來消費型產品規格也可能朝企業用等級看齊。