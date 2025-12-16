傳樂天桃猿端8年1.5億合約續留林立 月薪160萬將成中職「薪一哥」

樂天展現誠意，林立獲中職史上第二高總值合約。（翻攝自樂天桃猿臉書）

中華職棒衛冕軍樂天桃猿休賽季展現極大誠意與決心，成功與陣中核心強打、三屆年度MVP得主林立達成續約共識，儘管林立原需等到明年球季結束才具備自由球員（FA）資格，但有消息指出，樂天球團決定「提前綁人」，端出了一紙長達8年、總價值上看新台幣1.5億元的超大型合約，總值僅次於統一獅陳傑憲的10年2億元。

更令人驚訝的是，若這份合約正式敲定，林立的平均月薪將來到驚人的160萬元，將一舉超越統一獅隊長陳傑憲的140萬元，讓林立成為另一種定義上的聯盟「薪一哥」，展現了樂天對於其長期貢獻及攻擊端統治力的無比肯定。這份合約無論是長度、總額還是月薪，都將大幅刷新前輩「小胖」林泓育在2014年簽下的隊史紀錄，正式確立林立在桃猿隊中無可撼動的看板地位。

樂天桃猿球團營運本部長礒江厚綺先前曾表示，這次談判進展順利，球隊已提出5年以上、月薪破百萬的複數年合約方案，正與林立的經紀人積極洽談，希望就在這個月能達成協議。由於樂天桃猿全隊預計週五（19日）搭機出國參與封王旅遊行程，這項重磅簽約消息，預計最快將於下週才會對外正式發布，被視為球團送給林立與球迷最棒的「耶誕禮物」。





