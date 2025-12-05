傳欠債700萬又投資失敗 陳致遠「找到新工作了」！經濟狀況曝光
前職棒球星陳致遠因打假球事件形象重挫，傳出他和老婆欠債高達700萬元，他和老婆林秀琴去年投資港式飲茶餐廳也黯然收場。近日夫妻倆難得合體現身公開活動，陳致遠公開了最新身分，鬆口目前的經濟現況。
打假球難翻身！陳致遠夫婦投資餐飲也被抵制
陳致遠近幾年爭議不斷，除了他自己因為上脫口秀《炎上》拿當年的打假球事件當話題，引發球迷不滿，在老戰友周思齊引退時發文回憶過去，再遭轟沒資格談棒球，他和老婆林秀琴前幾年還遭經紀公司提告私接工作，遭判敗訴求償。
陳致遠想求翻身，去年被爆料跑去「端盤子」打工，原來是他們夫妻倆投資6位數在新北永和開了港式飲茶餐廳。未料因為他們聲名狼藉，消息曝光後餐廳又被抵制，陳致遠還被爆料打假卡，結果不到半年他們又黯然退出經營了。
欠700萬債務怎麼還？陳致遠新工作身分曝光
《TVBS》報導，陳致遠夫妻先前被傳欠下700萬元債務，投資餐飲也失利，林秀琴曾直播賣水晶，又發生廠商失聯的問題，狀況連連。他們昨（4日）在黃國倫和寇乃馨號召的「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會上合體現身，被問到還債的問題，他只說在活動現場不宜談論這個話題，但表示都有在解決、債務「有在減少」，寇乃馨和黃國倫出聲幫忙解釋「有穩定的還款計畫」，寇乃馨表示，教會牧師人很好，很支持陳致遠，希望他可以在教會好好服事。
陳致遠也透露他的新身分，他在今年7月底到叫會上班，擔任「全職同工」，目前是他一個人。對於夫妻倆的經濟現況，他們低調地說「上帝給的都夠用」「恩典夠用」，似乎意指在教會上班的收入還夠他們生活。
