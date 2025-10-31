傳正國會發文被黨中央關切 林岱樺稱尊重：部長是希望公眾人物負責任

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，日前率同派系立委王義川、民進黨發言人卓冠廷發文力挺綠委林岱樺，傳出黨中央頗有意見，認為林身為政務官、卓身兼黨公職不該介入初選。對此，林岱樺今（31）日表示，尊重黨內的機制，也會遵守黨內初選的規劃。她也說，林佳龍以部長高度支持她，應該是希望公眾人物能負責任給大眾一個解釋。

民進黨立委林岱樺認為，林佳龍以部長高度，支持她在司法方面做努力，應該是希望公眾人物負責任給大眾一個解釋。（資料照）

林佳龍、王義川及卓冠廷29日分別在臉書、Threads上發文，為有意爭取高雄市長提名的林岱樺，宣傳這週六在高雄的造勢活動。然而，貼文引來大批網友留言，多半批評「太失望了」、「挺不下去」，林岱樺30日指出帳號大多來自同一家公關公司，認為正國會貼文遭受水軍攻擊，已向社群平台申訴。

此外，根據《三立新聞網》報導，林佳龍率正國會成員挺林岱樺此舉，引起黨內各派系不滿，黨中央高層在事後也勸告林佳龍，政務官不宜介入黨內初選，並下令其他政務官在初選結果出爐前，不該出席相關競選活動；而秘書長徐國勇特別向卓冠廷提醒，他有民進黨發言人職務在身，週六不得幫林岱樺站台，否則民眾誤會其舉動代表黨立場。

林岱樺今早受訪指出，昨天網軍攻擊訊息多達1700多則，短時間內有千則幾乎都是重複內容，留言帳號疑似都是虛假帳號，因此他們已收集了一些相關事證，向社群平台進行申訴，他們也在檢討目前網路霸凌的相關法規，思考制度面是否應該納入討論。

傳出黨中央已提醒外交部長林佳龍，希望政務官不要介入黨內初選。林岱樺說，尊重黨的機制，黨對於初選的任何規劃，及後續相關進程，她都一定會遵守。

林岱樺認為，林佳龍以部長高度，支持她在司法方面做努力，應該是希望公眾人物負責任給大眾一個解釋，她也能接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，大家都是台灣隊，台灣的力量經不起再次被切割。

至於溫朗東日前發文表態，無法為了自己要選台北市議員，配合正國會要求高雄市民只能挺林岱樺，因此宣布出派系、退出選舉。林岱樺僅說，尊重他個人的決定。

