即時中心／黃于庭報導

近日有媒體報導稱，全台2300萬筆個資驚傳外洩，被放在暗網兜售，且民眾想更換身分證字號遭拒，內政部還表示申請換證必須先證明身分證字號遭冒用。對此，內政部除說明變更身分證字號條件，也澄清有關2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從本部戶役政系統洩漏。

內政部表示，戶役政系統為國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項外，後續更辦理策略、管理及技術面的持續精進作為，包括人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，確保民眾個資儲存與使用安全。

另會透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。相關紀錄亦長時間留存供公正、客觀的第三方每年定期或不定期辦理稽核，以確保將民眾的戶役政個資防護做到滴水不漏。

內政部續指，我國身分證統一編號係採一人一號之身分證制度，身分證字號配賦與管理應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。

2017年間有個案透過藉變更身分證字號進行非法情事，內政部於2017年12月因此召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案係因算命師說統號不好改身分證字號情事，惟該次會議決議身分證字號為識別個人身分之專屬代碼，不宜任意變更。

對此，內政部強調，僅身分證字號末碼4及含3個4以上之諧音不雅列入特殊情事及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後可變更身分證字號。至個資外洩如有遭損害之具體事證，可比照提供院檢裁判書類申請變更。媒體報導之個案已進入訴訟程序，本部將尊重司法判決。

原文出處：快新聞／傳民眾申請更換身分證字號遭拒 內政部回應了

