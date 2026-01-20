傳民眾黨悄啟動竹北市長電話民調 柯美蘭、邱臣遠、林碩彥入列

民眾黨布局竹北市長選舉，近日地方傳出已有機構針對黨內可能人選，展開非官方、非正式電話民調，不少支持者都已接到電話。據了解，電話民調的選項，民眾黨人選包含民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭、新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥，對手則設定為民進黨籍的現任竹北市長鄭朝方。

柯文哲日前到民眾黨新竹黨部親自參加培訓課程，並喊出「大新竹全線突圍」，事後邱臣遠則在臉書貼出他與柯文哲的合照，並標註「阿北在竹北」，引發關注。另外，邱臣遠近日被問到是否可能參選竹北市長時，則表示不排除任何可能。

另一方面，竹北在地議員林碩彥也表達參選意願，也已向黨主席黃國昌當面表達。林碩彥20日於臉書表示，拜託所有竹北的鄉親，這幾天如果有接到竹北市長的民調電話，請回答唯一支持他。

柯文哲胞妹柯美蘭也被點名參戰，柯文哲18日曾說，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」連他自己都已經被點名要選彰化、台南、台中、高雄，台灣最多的就是謠言，每天都有報派，看一看就好了。

