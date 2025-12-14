傳民進黨也推倒閣 黃國昌：卓榮泰不守法倒閣就會下台？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

府院傳出擬以「不副署」、「不執行」方式，回應立法院已三讀通過的《財政收支劃分法》修正案及停砍年金相關法案，導致憲政陷入僵局。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日回應無法用「倒閣」的手段面對「一個不遵守憲法、不遵守法律的總統跟行政院院長」，並嚴厲批評中央把錢全部扣在自己的手上，認為其正在動搖台灣民主憲政與法治國原則，後果極為嚴重。

黃國昌指出，問題早已不只是「不副署」、「不執行」，而是根本「不守法」。他強調，「賴清德跟卓榮泰現在的問題不是不副署、不執行而已，他們的問題是根本不守法。選擇性的執法，他們喜歡的東西他們就執行，他們不喜歡的東西他們就不執行，連守法都選擇性的守法，法治國的原則已經徹底的崩壞了」。

廣告 廣告

針對外界關注是否可能採取倒閣等政治手段回應，黃國昌質疑，「即便倒閣，卓榮泰都不守憲、不守法，卓榮泰會下台嗎？你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎？」若卓說這個倒閣是違憲的，沒有遵守的必要，賴著不下台，「面對一個不遵守憲法、不遵守法律的總統跟行政院院長，」對於台灣的民主憲政，對於這幾十年來這麼多台灣人民大家爭取來的民主自由，已經造成非常非常大的傷害。

談及《財劃法》修正內容，黃國昌表示，修法核心在於「給地方政府足夠的資源去推動所有地方的建設。地方的鄉親食衣住行育樂、生老病死，幾乎所有的經費都是由地方政府來支應的。」他批評，民進黨一方面長期主張財劃法改革，執政後卻選擇將資源集中中央，「把錢全部扣在自己的手上」，再透過政治考量選擇性分配，質疑「這是一個民主法治國家的政府應該有的作為嗎？」

黃國昌也點名，投入2026年地方選舉的民進黨候選人，應清楚對社會交代立場，是否支持中央不執行財劃法、苛扣地方財源，並說清楚此舉對新北市財政造成的實質衝擊。他質疑民進黨的候選人是否想告訴所有的新北市民：「只要我當選，大家放心，雖然《財劃法》不執行，但是新北市一定可以分到比較多的錢；但如果我沒有當選的話，新北市就分不到錢了」，這是否是桌榮泰海右民進黨心裡面在想的事情？

更多FTNN新聞網報導

府院定調《財劃法》不副署、不執行？綠委：可以考慮

綠要換下老柯換合作？黃國昌轟賴清德要拿柯建銘頭祭旗是自己家務事 民眾黨不介入

卓榮泰拒執行財劃法遭批土皇帝 綠黨團怒槓藍白：請你們發動不信任投票

