傳民進黨內曾考慮推派出戰新竹市長 高嘉瑜這麼說

高嘉瑜受訪表示，她完全沒有接到民進黨的徵詢，相信民進黨會在新竹市推出很好的人選出戰，她會全力為民進黨在內湖南港力拚4席。(記者林正堃攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕前立委高嘉瑜今(4日)到民進黨台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區市議員，被視為超級吸票機的她，2018年拿3萬4千多高票當選，宣布回鍋參選也讓同黨參選人戰戰兢兢。不過也曾傳出民進黨內高層曾考慮推出「奇兵」，預計讓高嘉瑜征戰新竹，對決新竹市長高虹安，高嘉瑜則強調，自己從未接獲任何徵詢，相信民進黨會在新竹市派出很好的人選。

針對2026新竹市長選舉，國民黨已表態禮讓，藍白有共識推出市長高虹安競選連任，目前民進黨尚未決議要推派誰出戰，日前曾有傳言指出，民進黨高層考慮讓高嘉瑜前往新竹參選。

對此，高嘉瑜受訪表示，她完全沒有接到民進黨的徵詢，相信民進黨會在新竹市推出很好的人選出戰，她會全力為民進黨在內湖南港力拚4席。

