傳民進黨將提名參選基隆市長 童子瑋：不論位置、角色將全力以赴

〔記者俞肇福／基隆報導〕2026年縣市長選戰腳步逼近，媒體報導民進黨本週三中執會後將宣布提名總統賴清德總統的表侄、基隆市議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋並未正面回應24日是否將被提名，但表示：「從選上議員到選上議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴」。

對於童子瑋可能被提名參選的看法，現任基隆市長謝國樑說，童議長被提名，也是在意料之中，他要恭喜童議長！自己會持續以市政作優先，把市政工作做好；謝國樑表示，他上週拜訪新北市長侯友宜時有透露，最好的連任策略是把市政工作做好，把市政擺在優先的位置，這樣就會比較有機會連任。

1986年出生的童子瑋，2018年首次投入基隆市議員選舉順利當選，2022年順利連任議員，並直攻基隆市議長寶座成功攻頂，童子瑋當選議長以來，即積極布局基隆市7個行政區，問政上山下海不分晝夜，引進中央各界資源積極服務地方；12月上旬開始在各個行政區高掛年度政績報告看板，為服務基隆市民，做最好的準備。

面對基隆市議長童子瑋可能被民進黨提名投入基隆市長選舉，國民黨籍基隆市長謝國樑說，市政工作最優先，他有信心會連任。(記者俞肇福攝)

