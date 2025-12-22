傳民進黨將提名參選基隆市長？童子瑋：不論位置、角色將全力以赴

記者盧素梅／台北報導

民進黨本週三中執會後將宣布提名總統賴清德總統的表侄、基隆市議長童子瑋參選基隆市長。（圖／資料照）

媒體報導，民進黨本週三中執會後將宣布提名總統賴清德總統的表侄、基隆市議長童子瑋參選基隆市長。對此，童子瑋今（22）日回應，他從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都會全力以赴。

對此，童子瑋回應，他從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都會全力以赴。

童子瑋是賴清德的表侄，他被外界視為信賴系統，其祖父是基隆信仰中心慶安宮主委童永；換言之，童子瑋同時具備地方宮廟系統，以及中央政府的支持，實力不容小覷。

