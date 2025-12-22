傳民進黨彰化縣長人選定案 陳素月證實參加24日記者會

民進黨24日將召開中執會後記者會，正式對外發布第三波縣市長參選人名單，傳出基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國，已確認將獲得徵召、投入2026年地方選戰。陳素月今（22）日證實，黨中央通知她參加中執會後記者會的正式宣布提名。

陳素月。(圖/截自陳素月臉書)

繼10月下旬提名台中、宜蘭、台東、嘉義市，以及11月底提名新北、苗栗之後，民進黨將公布的第三波縣市長參選人，據民進黨黨內人士分析，在派系光譜上呈現較一致的傾向，童子瑋與賴清德總統有表侄關係，被歸類為「信賴系統」成員；陳素月長期被視為新系要角；劉建國雖無明顯派系色彩，最近也與賴系關係升溫。

不過，彰化縣長人選的產生過程引發議論。此次共有陳素月、正國會立委黃秀芳、現任彰化市長林世賢及前任市長邱建富4人角逐。民進黨中央透過電話民調方式，讓4人與國民黨立委謝衣鳯進行對比式調查，進行所謂的「類初選」程序。

謝衣鳯被民進黨視為彰化縣長選舉的假想敵。(圖/截自謝衣鳯臉書)

據了解，在12月17日公布的「類初選」民調中，陳素月以44%支持度位居第一，黃秀芳、邱建富均為42%，林世賢則為40%。而4人的支持度均高於謝衣鳯。至於最終的提名人選，將由選對會綜合其他提名考量因素後，提請黨主席賴清德拍板。

民進黨部17日曾邀集4組人馬北上聽取民調結果，當時強調數據不對外公開，但僅過兩天，19日就通知陳素月24日北上接受提名。針對「類初選」民調結果，黃秀芳表示接受，林世賢則對資料外洩表達不滿，邱建富則質疑陳素月的支持度短時間明顯上升，將要申請複查。

