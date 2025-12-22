傳民進黨徵召選基隆市長？童子瑋回應了

即時中心／潘柏廷報導

媒體今（22）日報導，民進黨選對會已拍板定案，要在24日徵召基隆市議長童子瑋、立委陳素月及立委劉建國，分別挑戰基隆市長、彰化縣長及雲林縣長2026年選舉。對此，基隆市議長童子瑋也回應，從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

民進黨選對會就2026年選舉布局，已陸續公布許多縣市的徵召提名人選，包含新北市、宜蘭縣、苗栗縣等縣市；外界也關注基隆市、彰化縣、雲林縣究竟會提名誰來參戰，而根據《中國時報》報導，選對會拍板童子瑋、陳素月及劉建國挑戰大位。

童子瑋則回應，從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

