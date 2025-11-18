傳民進黨明拍板陳品安選苗栗縣長 賴苡任愣：她是誰？

距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，藍綠白各自布局中，其中民進黨目前已確定提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，新北市則是確定徵召人選，預計11月下旬提名。現在有消息傳出，民進黨將於明（19）日拍板雲林縣長和苗栗縣長人選。

有消息傳出民進黨明日將拍板推無黨籍苗栗縣議員陳品安選苗栗縣長。（圖／陳品安臉書）

國民黨青年軍賴苡任今晚在臉書發文，「微內幕，聽說明天民進黨會拍板！雲林劉建國、苗栗陳品安。重點是，誰是陳品安？恕我孤陋寡聞、才疏學淺」。

貼文一出，不少網友在底下留言表達看法，「苗栗，別傻了，不但不知這人，可能連鍾縣長的車尾燈都追不上」、「反正誰去苗栗，都是當炮灰而已，知名度就不是那麼重要了」、「我只知道陳勢安」、「我苗栗人真的不認識她」。

先前就有消息傳出，苗栗縣長部分，傾向提名由律師出身的縣議員陳品安代表民進黨參選；雲林縣長部分，傾向派出立委劉建國再次披掛上陣。

立委劉建國有望有捲重來再拚雲林縣長。（圖／翻攝劉建國臉書）

目前民進黨確定提名的縣市長人選，包括台中市長何欣純、嘉義市長王美惠、宜蘭縣長林國漳、台東縣長陳瑩，另外新北市長拍板徵召蘇巧慧，已提報給中執會，確認過後正式完成提名程序，預計在11月底。

其中陳品安的背景，根據維基百科資料顯示，國立台灣大學財務金融學系管理學學士、科際整合法律學研究所法學碩士畢業，律師高考及格。曾任台北律師公會媒體公關組副秘書長。她曾參與2013年的苗栗縣「苑裡反瘋車」運動，並以義務律師身分協助鄉親到法庭辯護。因長年往返台北、苑裡，將苑裡鎮視為第二故鄉，為了延續當年抗爭而起的力量，決定辭去律師工作，投入苗栗縣議員選舉。

民進黨目前已提名幾位縣市長人選。（資料照／中天新聞）

陳品安在2018年投入苗栗縣議員選舉，她以無黨籍身分當選，2022年拚連任，最後以該區第一高票順利當選連任。

