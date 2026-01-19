傳民進黨月底徵召「他」選桃園市長 吳崢否認：完全沒討論

民進黨選對會今開會討論3縣市初選結果，並拍板放寬議員初選「禁大咖條款」。（資料照）

民進黨選對會今（19日）下午開會確認3縣市長的初選提名，有媒體報導稱民進黨可能在月底就會徵召總統府副祕書長何志偉參選桃園市長、對戰爭取連任的國民黨張善政，不過民進黨發言人吳崢會後受訪否認表示，目前完全沒有討論這件事。

3初選結果出爐 綠各地候選人漸明朗

2026縣市大選剩下約10個月，各地選將陸續出爐，民進黨方面針對現有執政縣市的接棒人選進行黨內初選，上週先後完成高雄市長、嘉義縣長、台南市長的民調初選，分別由立委賴瑞隆、蔡易餘、陳亭妃出現，民進黨選對會今開會確認民調結果，將向中執會建議依照初選結果提名候選人。

廣告 廣告

此外，民進黨在各地的布局也陸續明朗，由北到南目前已經確定提名的包括：基隆市童子瑋、宜蘭縣林國漳、新北市蘇巧慧、苗栗縣陳品安、台中市何欣純、南投縣温世政、彰化縣陳素月、雲林縣劉建國、嘉義市王美惠、台東縣陳瑩等人。

民進黨主席、總統賴清德日前陸續宣布提名各地縣市長候選人。（鏡報李智為）

台北王世堅、桃園何志偉？ 吳崢：從沒討論過

然而六都中的台北市、桃園市將由誰出線至今仍沒有定論，外傳台北市可能由藍綠通吃的立委王世堅出馬，而桃園可能是近日在地方積極跑行程的總統府副祕書長何志偉，還有消息說民進黨預計在1月底前以徵召的方式，提名何志偉來挑戰張善政。

不過吳崢今在選對會後受訪表示，選對會每個禮拜這樣召開了這麼多次，迄今「完全沒有討論」北桃人選一事，今天也沒有做任何討論；下次選對會開會預計是2月2日，將處理連任的縣市長提名。

議員初選放寬「禁大咖條款」

據報，今天開會主要在討論直轄市議員初選的選務，先前民進黨在直轄市及縣市長初選有「禁大咖條款」，不得使用總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會成員的合照或肖像做文宣，但這次在「議員初選」將放寬此一規定，只要徵得當事人同意即可使用，但如果是領中央黨部薪水的黨工，因必須維持選務中立，不得表態，例如吳崢、祕書長徐國勇等人，仍被禁止合照或站台。

更多鏡週刊報導

楊珍妮完成關稅談判返台 他揭超驚人經歷「低調卻無法忽視」

陳亭妃說約好當面請益 林俊憲問號「我怎不知道」郭國文揭內情

台美關稅定案！AIT發聲了 鄭麗君曝「美也將擴大投資台灣」