傳民進黨月底提名桃園市長人選是他？吳崢打臉：完全沒討論這件事

桃園市長潛在人選包含總統府副秘書長何志偉（左至右）、法務部次長黃世杰，及民進黨立委王義川。（合成畫面／董孟航、鄒保祥攝）

民進黨「北二都」台北、桃園人選遲遲未出爐，桃園市長部分，檯面上總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰都被地方人士點名。有媒體報導，民進黨將在1月底徵召提名何志偉對決現任國民黨籍桃園市長張善政，對此，民進黨發言人吳崢今天（19日）回應，選對會開了這麼多次會，迄今為止沒有討論。

據民進黨發言人吳崢轉述，今天下午選對會中決議，本週中執會依照初選民調結果，提名立委蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣長，台南市提名立委陳亭妃、高雄市提名立委賴瑞隆。至於連任縣市長人選提名，後續將安排時程提名。

對於台北、桃園近日檯面上出現多匹黑馬，選對會是否有討論？吳崢說明，今天選對會沒有針對北桃人選做相關討論；針對媒體報導，民進黨將在1月底徵召總統府副秘書長何志偉出戰桃園市長，吳崢僅回應，選對會開了這麼多次會，迄今為止沒有討論，「完全沒有討論這件事」。



