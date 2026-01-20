傳法國質疑川普和平理事會 加拿大拒為席位付費

（中央社巴黎/蒙特婁19日綜合外電報導）消息人士今天透露，法國不打算接受美國總統川普的「和平理事會」邀請，並質疑這個組織恐挑戰聯合國架構；加拿大政府消息人士也強調，加國不會為這個理事會的席位付費。

法新社報導，這個「和平理事會」（Board of Peace）最初的構想是為監督戰後加薩（Gaza）地區的重建工作，但相關章程似乎並未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

親近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的消息人士透露，理事會的章程「已超出加薩的單一架構」。

廣告 廣告

他補充說：「這引發了重大問題，特別是關於對聯合國原則和結構的尊重，這一點在任何情況下都不容質疑。」法國是聯合國安全理事會的常任理事國。

今天稍早，法國外交部發表聲明，重申法國對聯合國的承諾。

聲明指出：「這仍是有效多邊主義的基石，在國際法、各國主權平等及和平解決爭端等原則引領下，避免恣意行事、強權政治與戰爭干擾。」

法國外交部表示，正與夥伴國一同審查和平理事會的法律架構，並對「計畫的範疇已超出加薩局勢」表示擔憂。

另一方面，在加拿大總理卡尼（Mark Carney）表態將接受邀請加入和平理事會後，加拿大政府消息人士今天告訴法新社，加國不會為川普和平理事會的席位付費。

這名消息人士指出：「加拿大不會為理事會的席位付費，目前也未被要求這樣做。」

根據理事會章程，成員國若在第一年內支付超過10億美元（約新台幣316億元）的現金，將可獲得3年或更長的成員資格。

這位加國政府消息人士進一步表示，相關章程仍在討論中，諸多條款尚待釐清。

消息人士補充表示，卡尼最初表示他會加入，是「因為在談判桌上占有一席之地，以便從內部引導這個進程是很重要的」。（編譯：李佩珊）1150120