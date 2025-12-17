傳派拉蒙超車Netflix！豪砸1084億惡意收購 華納兄弟駁斥了

傳聞派拉蒙突然殺出，砸下1084億美元強行收購華納兄弟。對此，華納兄弟回應駁斥了。（圖／美聯社）

擁有百年歷史的好萊塢影視龍頭華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD），日前確定和串流平台龍頭Netflix達成協議，以720億美元被收購，但在近幾天卻傳出對手派拉蒙影業（Paramount Pictures）殺了出來，強行以1084億美元奪下。對此，華納兄弟官方聲明駁斥該項消息，並強調已拒絕派拉蒙的惡意收購。

據《CNN》報導，華納兄弟探索董事會，於當地時間（17日）周三早上，在寄給股東的信件中提到，已正式拒絕派拉蒙影業提出的1084億美元收購案。董事會認為，派拉蒙的開出的條件，會為公司帶來龐大的風險和成本，其價值不如和Netflix的合併協議，認為和Netflix簽訂，對股東來說是更好的交易。

廣告 廣告

據先前報導指出，Netflix和華納兄弟達成協議，同意以720億美元收購後。8日派拉蒙發起突襲，對華納兄弟展開惡意收購，出價1084億美元的收購案，且獲得美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）資金支持。

而且派拉蒙承諾，在收購華納兄弟後，每年會在電影院上映30多部電影，明顯是刻意針對Netflix，因為Netflix過去曾發表對「院線發行」的反感。

更多中時新聞網報導

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙

張信哲曝愛情觀 給自由不強求