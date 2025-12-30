傳海軍班超艦雷達鎖定中共軍艦 海軍：為防禦性示警

共軍對台軍演持續進行，傳出我國班超軍艦以火控雷達鎖定共艦並驅離。國防部表示，對於有特殊意圖侵入我國的中共軍艦，將依規定進行防禦性示警並驅離，不會升高衝突，但相關做法因涉及作戰安全，不便詳細說明。

中國東部戰區29日無預警宣布對台軍演，派出大量機艦逼近我國，國軍立即派遣兵力應處，並傳出共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」(舷號118)在30日凌晨3時左右闖入我國西南24海里鄰接區內，遭我國成功級巡防艦「班超艦」(舷號1108)以火控雷達鎖定並驅離。

對此，國防部於30日傍晚召開的臨時記者會上表示，國軍尊重符合國際公約「無害通過」台海的船艦，但對於具高強度灰色襲擾意圖、欲侵入我國24海里鄰接區的中共軍艦，則必須依授權規範及交戰規則採取必要的措施。

至於班超艦是否有以火控雷達鎖定共艦，海軍則未正面證實，但強調會依「經常戰備時期突發狀況處置規定」進行必要的防禦性示警及應對，以避免衝突發生。海軍參謀長邱俊榮說：『(原音)當中共艦艇進入24浬之後，我們會責由對應的艦艇採取必要的防禦性警告措施，我們這是一個示警，不會升高情勢、也不會引發爭端。至於詳細的執行做法因涉及作戰安全，這邊就容我們做一點保留。』

本次共軍進行實彈操演，落彈點已在我國24浬鄰接區內，是否已觸發發放防空警報的條件？國防部則說明已授權空軍作戰指揮部指揮官，若相關空中火力有飛入12海里領空內、或是預判落彈點在台灣本島、澎湖地區，將運用空中威脅告警系統發放手機簡訊，並通報各級部隊進行必要應處，但本次並未發生上述情況。

另外，外界關注中共東風、鷹擊等飛彈部隊是否有參與本次軍演，國防部表示，確實有掌握中共火箭軍的動態，但由於涉及情報管控，無法對外說明。