傳海軍陸戰隊秘密赴關島受訓 躲避大陸偵察衛星

有報導指出，我國海軍陸戰隊於10月秘密派遣一個營的全員全裝，搭乘首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」，前往美軍基地關島進行為期一個月的訓練。此次訓練為了躲避大陸的偵察衛星，玉山艦還特別安排在夜間進入關島基地進行卸載，並於清晨返回台灣。

據《鏡報》獨家報導，這是海軍陸戰隊首次與美軍進行營級的實兵對抗訓練。海軍陸戰隊66旅步兵營在此訓練中擔任攻擊軍，而美軍則負責防衛，雙方藉此機會相互了解戰術。海軍司令部對此訓練任務不予評論。

此外，海軍陸戰隊在左營進行的基地訓練也顯示出其與步兵部隊及兩棲突擊車的協同作戰能力，強化了臨戰應變能力。此次訓練的背景及細節揭示了我國在面對外部威脅時的應對策略，特別是在與美軍的合作上。

報導指出，早在今年3月，玉山艦曾在海上接受美軍支援艦的供油，顯示雙方軍事合作的密切程度。國防部長顧立雄當時強調海軍的海上應處規則，未對具體行動作出進一步說明。

