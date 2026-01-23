傳海鯤潛艦「租浮塢於港內進行下潛測試」 台船澄清：與事實不符

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供



有媒體報導，指稱國造潛艦海鯤號「將租用浮塢於港內進行下潛測試」，台船公司今天（1/23）晚間發出新聞稿澄清，強調「海鯤軍艦」已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，台船公司從未規劃「租用浮塢於港內進行下潛測試」，有關媒體報導與事實不符，特此澄清。台船並強調，台船公司、海軍監造及國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續海上測試。

潛艦國造IDS首艘原型艦「海鯤號」2026.1.21由台船船塢移至高雄港91號碼頭泊靠，外傳是進行潛航測試前最後準備工作，台船則表示其餘試航準備依計劃進行。照片諸葛風雲提供

國造潛艦首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）已於本週三（1/21）駛出台船船塢，移泊到高雄港91號碼頭，進行潛航測試前的整備作業，不過卻有媒體報導指稱台船將「租用浮塢於港內進行下潛測試」，台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司，股號：2208）晚間發布新聞稿加以澄清。

台船潛艦科普知識第二波主題，說明潛艦測試程序說明圖。台船提供

台船公司表示，針對今（23）日某媒體有關「海鯤軍艦」報導，「海鯤軍艦」已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，台船公司從未規劃「租用浮塢於港內進行下潛測試」，有關媒體報導與事實不符，特此澄清。

台船公司強調，目前台船公司、海軍監造及國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續海上測試。

