傳海鯤潛艦「1部主機未裝」、「下水傾側」 台船駁斥：報導不實

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供



有媒體報導指稱，國造潛艦首艘原型艦海鯤潛艦首次出海就「海水倒灌」，導致2部柴油主機毀損，僅剩4部能正常運轉，11月底連續2次海測，「都還有1部主機未回裝」。台船公司今天（12/06）晚間駁斥該報導不實，台船表示海鯤艦首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內。且海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。

2025.11.28晚間，國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤潛艦結束第5度海上測試（SAT）後，返回高雄港。台船提供

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司，股號：2208)今天（12/06）晚間以「IDS團隊首重安全，履次不實報導，實不足取」為題發布新聞稿駁斥關於海鯤潛艦主機問題的報導不實。

針對今天網路媒體對海鯤潛艦「主機進水、還有一部主機尚未回裝」等報導內容，台船公司表示，海鯤軍艦首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

台船也表示，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

台船公司強調，「潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持！對於臆測、不實報導，台船公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望。」

至於委託台船建造海鯤潛艦的海軍司令部對此事則表示，海測均以最高標準且已完備相關安全措施，經風險評估後，不影響海測執行。

