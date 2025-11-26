傳海鯤潛艦11/27再度出海 潛航測試進度連動海軍司令人事佈局

外傳海鯤軍艦將於11/27再度出海測試。資料照。圖為海鯤潛艦依海試計畫於2025.7.3實施第三次海上測試，已執行各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能測試。台船提供



國造潛艦首艘原型艦「海鯤號」傳出最快將在明天（11/27）上午出海進行海測，可能再度進行一次浮航測試，顯示可能先前傳出需要調校的「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統」應已完成相關工作，至於後續更重要的淺水潛航、深水潛航等，要等到所有系統整合測試均通過驗證後，始得進行。由於外傳海軍司令唐華可能異動，指情人士稱，可能是唐華在推動海鯤潛艦測試建造工作時，與台船團隊及外國技協之間互動「出問題」，加上海軍上將、國防大學校長劉志斌屆齡退伍，才引起層峰考量出手調動。

海鯤潛艦於今年6月17日起，進入浮航測試階段，6月26日第二次出海浮航測試。但海鯤潛艦在7月3日進行第三次浮航測試後，台船表示，安排「海鯤軍艦」進乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整，依計畫執行後續海上測試。不過，海鯤潛艦至今已有4個月未出海測試。原本依據規劃，海軍希望於9月底完成包括浮航、潛航測試等所有海上測試，依據海軍與台船公司簽訂的合約，海鯤潛艦的交艦期程為今年11月。

國造潛艦首艘原型艦海鯤號2025.9.02晚間在台船乾塢進行潛航測試前的整備測試工作。照片：諸葛風雲提供

不過，先前台船公司9月初新上任的董事長陳政宏9/17表示，海鯤潛艦必須按部就班，確保達標、安全。當時總經理蔡坤宗也指出，9月不可能完成海上測試（SAT），必須符合安全條件才能繼續執行。這也等於團隊坦承9月完成海測目標「跳票」。

隨後在立法院外交及國防委員會10月13日邀請國防部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」，以秘密會議的形式進行。海軍司令部於會後透過新聞稿說明，還需針對「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」進行調校，才能進行後續海上測試。

對於海鯤潛艦測試進度延宕，海軍司令部當時也表示，原型艦測試係採漸進式構型研改策略，需長時間裝備調校，並逐項審認驗證，藉測試及早發掘問題，偕同台船與原廠共同解決，參照各國潛艦海測程序，依序區分浮航測試、淺水潛航及深水潛航等三階段逐步執行，自今年6月17日起已進入浮航測試階段。

