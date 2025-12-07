傳海鯤艦海試6部主機僅4部能動 台船回應了
[NOWnews今日新聞] 國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」在暌違147天後，海鯤號再度於11月27、28日連續兩日實施海上浮航測試，台船表示，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。不過，媒體報導，海鯤艦的6部柴油主機僅有4部能運轉，先前測試時甚至有1部主機未回裝，遭批「主要裝備都缺三落四也要出海」。對此，台船澄清表示，海鯤艦主機均已裝船啟動運轉，相關報導不實，令人遺憾。
海鯤號原訂9月完成海試、11月底交艦，但是7月3日完成第3次浮航測試後，一度停留在高雄港4個多月未出海，直到11月底才再度出海測試，但也因爲11月底無法依合約交艦，海軍自12月1日起每日開罰19萬。
根據《鏡報》昨（6）日報導，海鯤號2024年執行下水「浮船測試作業」時，艦體出現側傾20多度，造成研發人員高度緊張，到了近日進行第4、5次海上浮航測試，6部主機中僅有4部能運轉，其中1部受損主機為回裝。
對此，台船澄清首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。 海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。
台船強調，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持！對於臆測、不實報導，本公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望。
