傳海鯤號主機缺裝、下水傾側過大 台船駁斥：不實報導

海軍委由台船公司建造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），11月底雖然已完成相關的浮航測試，但先是爆出海試期間未安裝錨機，近日又傳出艦上缺裝1部柴油主機、出廠下水時艦體傾側超過20度。台船今（6）日發布新聞稿強硬回應，IDS團隊首重安全，屢次不實報導實不足取。

海鯤號潛艦。(圖/中天新聞)

台船公司針對今天媒體有關海鯤號潛艦的不實報導，澄清如下：

一、首次下水時，艦體的俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

二、海鯤號的主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「1部主機未安裝」為不實資訊。

海鯤號7月3日海試。(圖/台船)

台船公司表示，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持！對於臆測、不實報導，本公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望！

