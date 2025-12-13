傳海鯤號發生海試驚魂 液壓全失效靠人力操舵搶命

自製潛艦原型艦海鯤號（711號）於今年6月26日進行第2次海試時，傳出艦上液壓系統全面失效的驚險狀況。有人爆料，當時X型艉舵因液壓故障無法轉向，只能靠官兵在舵機室內接力以人力操作搖桿，才讓潛艦安全脫困。海軍司令部回應，該艦操控系統具備多重備援措施，當日應變處置均按程序執行，海鯤號返港後已完成缺失改善。

海鯤號第2次海試情形。(圖/台船)

據《鏡報》報導，1位在海鯤號上服務的爆料者指出，當天潛艦以電瓶充電方式出海進行測試，突然發生液壓系統全部失效，導致控制方向的X型舵完全失效，當時立刻召集人員到艦體後段的舵機室，輪流排隊利用尾舵搖桿，以人力方式讓X型舵些許轉向。

該名爆料者進一步透露，伴隨海鯤號出海的2艘拖船，當時緊靠海鯤號的艦艏，利用拖船推力協助控制海鯤號的航向，避免潛艦因X型舵失效而撞到其他船隻。

海鯤號採用X型艉舵設計。(圖/總統府)

不過對於第2次海試的結果，台船公司則對外表示，經評估測試結果均符合預期目標，在完成測試並進行必要調校整備後，將依計畫實施潛航測試，進入後續更深層的深水測試階段。

熟悉海鯤號建造的人士指出，潛艦原型艦在設計上極為重視X型尾舵，除了主系統外，還會配備多套備援系統，以因應液壓系統完全失效的極端情況。

海軍司令部則回應，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，海鯤號的操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序，並在安全範圍內，並且在返港後已完成缺改，操作正常。

海軍表示，海鯤號返港後已完成缺失改進。(圖/台船)

此外，台船公司也發出新聞稿表示，該公司首次建造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

台船公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。本公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。台船公司潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提 下，儘快完工交艦，不負國人所望！

