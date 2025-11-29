傳海鯤號「無錨機」、水密門未測完 台船駁「政治性海測」：測試皆符合安全標準

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供



國造潛艦首艘原型海鯤號昨天（11/28）晚間完成所有浮航測試，但今天（11/29）有網媒報導指，國造潛艦首艘原型海鯤號在乾塢進行岸測時「發生錨機系統故障」，因此5次海測，艦上都沒有錨，此外，海鯤潛艦連最基本的「水密門」都未完成全系統的整合測試，出海潛航測試即會有嚴重的安全顧慮。對此，台船下午發出聲明強調部份媒體所述係屬不實，並指錨機為多重備援選項之一，海鯤號的錨機正在原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

廣告 廣告

2025.11.28晚間，國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤潛艦結束第5度海上測試（SAT）後，返回高雄港。台船提供

在海鯤潛艦昨天第5度進行海上浮航測試，完成所有浮航測試項目後，隨後將會擇期進行海上潛航測試。但《鏡報》新聞網今天卻報導，指稱「海鯤潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨。」此外，該報導也指出「海鯤潛艦連最基本的『水密門』都未完成全系統的整合測試。」質疑出海潛航測試會有嚴重的安全顧慮。

台船公司（股號：2208）下午發出新聞稿，關於今（29）日部份媒體有關「海鯤軍艦」的報導，發出澄清。台船強調「海鯤軍艦」測試皆符合安全標準，指部份媒體所述係屬不實，於此澄清以正視聽。

國造潛艦（IDS）計畫首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）第5度出海進行浮航測試，2025.11.28上午9時駛出高雄港。截自諸葛風雲直播YouTube

台船公司新聞稿首先表示，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供

台船公司指出，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

台船公司也指出，海鯤潛艦全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

台船公司表示，依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」。台船也表示，「台船公司特此澄清並表達遺憾。」

台船公司強調，「台船公司與專案團隊持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負國人所望！」

更多太報報導

下一步就是潛航測試！ 台船：海鯤潛艦完成浮航測試

海鯤潛艦連續2天出海浮航測試 第5度海測傳將模擬下潛演練

揭海鯤艦認知作戰報告曝中共5大攻擊手法 林楚茵反批媒體：抹黑造假