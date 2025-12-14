傳海鯤號6月海測液壓系統失靈 海軍：返港後完成缺改

台北市 / 綜合報導

首艘國造潛艦海鯤號的每次測試都備受關注，如今卻有平面媒體爆出，它在6月第2次海測出狀況，艦上液壓系統全數失靈，導致X型尾舵無法轉向。但軍事專家分析，X型尾舵分為全自動、半自動以及手動模式，切換就能操作，且當時海鯤號也是靠自身動力返港的。海軍司令部也強調，應變處置按程序並在安全範圍內，台船公司則回應，為保密及加速完成測試，對過程問題的報導將不再逐一回應。

潛艦上清楚看到舷號711，這是首艘國造潛艦海鯤號，6月26日第2次浮航測試的畫面看似一切順利，如今卻被傳出有當時有些狀況，平面媒體報導，測試時艦上的液壓系統全數失靈，導致X型尾舵無法轉向，最後靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」排隊，以接力方式操作才能順利返港。

軍事專家紀東昀說：「它裡面的這個原廠設定，在電流上面的判斷啊，它的sensor過於敏感，所以導致它有一些異常的訊號，所以當時為了要這個安全上的這些考慮，所以就提早返航。」

專家進一步分析，尾舵有三種模式，分別為全自動半自動以及手動，全自動時X型尾舵本來就無法轉向，如果遇到狀況如液壓系統異常，調整為手動模式，X型尾舵就能正常操作。

軍事專家紀東昀說：「測試的科目本身就包含了，人力操作的這個科目，各國的船艦都一樣，它在出海測試的過程裡面啊，遇到的各種設備異常的狀況，它當然會有它的備援機制在使用。」

對此海軍司令部回應，當日應變處置均按程序並在安全範圍內，返港後已完成缺改操作正常，台船公司則表示，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應，畢竟是首艘國造潛艦備受關注也讓海鯤號的每次行動都成為話題。

