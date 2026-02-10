傳涉反滲透、詐領助理費 檢調今無預警搜索高金素梅住家、辦公室

台北地檢署今早（10日）證實，針對7連霸無黨籍原住民立委高金素梅採取搜索行動，但「目前不便回應或說明」。據指出，包括高金在陽明山住家及立委辦公室等處均遭搜索，有媒體爆料，檢調疑接獲國安系統情資，指高金在立委選舉時，疑有來自中國大陸的選舉資金，涉犯《反滲透法》；另有消息指高金遭檢舉，涉嫌長期以人頭詐領助理費，涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪。

檢調搜索原住民立委高金素梅國會辦公室。（中天新聞）

據《太報》報導，這次搜索行動是由台北地檢署檢肅黑金專組檢察官指揮調查局發動的搜索約談行動，主要是檢調在2、3年前接獲國安系統的情資，有證據顯示高金素梅在參選立委時，疑有來自中國大陸的資金挹注；檢調特別組成專案小組，以「鴨子划水」模式「悄悄蒐證」告一段落後，特別選在立院休會期間發動搜索約談。

不過，《中國時報》報導指出，高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，北檢今早指揮調查局兵分多路搜索高金及多名相關人，高金素梅列被告，涉及《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，預計晚間將由調查局移送北檢複訊。

7連霸原住民立委高金素梅。（翻攝自高金素梅臉書）

由於立法院2月1日已開始新會期，上週朝野各黨立委才辦理報到，只是尚未正式開議，根據《中華民國憲法增修條文》第4條第8項，立法委員除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調欲逮捕會期中的立委，必須先經立法院許可，因此北檢若要逮捕聲押高金素梅，須經立法院許可。

不過，為尊重全國最高民意機關，北檢搜索高金素梅的國會辦公室前，多半會禮貌性知會立法院秘書處，對此，立院目前沒有進一步說明。

