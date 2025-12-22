傳涉胚胎幹細胞提取、抽幼兒骨髓! 柬「生命科學研究院」遭點名中企急撇清

柬埔寨生命科學院近期遭指控與中國醫療機構與當地電詐園區有多項不人道醫學研究。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 泰柬衝突持續延燒，近期柬埔寨境內多個電詐園區遭泰軍炸毀，引起國際討論。其中，一處名為「柬埔寨生命科學研究院」的機構，也引發外界高度關注。據 X 帳號「亞軍&王歪嘴」指出，該研究院的股東背景被指與多個中國醫學相關單位有所關聯，包括湖南醫學院、湘雅醫院、慈善總會，以及「鐘南山病毒團隊」等。

不過，據《新浪財經》報導，湖南衡陽南華大學附屬第二醫院於 12 月 15 日發表嚴正聲明，指稱「柬埔寨生命科學院」在未經授權下，公然冒用其名稱及醫院 LOGO 發布虛假合作信息，雙方並無任何關聯。

泰柬邊境發生衝突後，疑似「柬埔寨生命科學院」合作機構名單在網路上瘋傳。 圖：翻攝自網路

近日國際社群中也流傳柬埔寨生命科學院提取出了「肝專屬胚胎幹細胞」，引起國際撻伐，矛頭甚至指向柬埔寨境內一處「幼兒骨髓提取中心」。但目前中國相關醫療單位與柬埔寨方皆否認與網傳醫學研究有所關聯，「亞軍&王歪嘴」也諷刺形容「諾貝爾醫學獎沒人敢領」。

相關指控在網路上持續擴散。據 X 帳號「冷山時評」指出，11 月間，一名東南亞華裔反詐博主曾公開爆料，聲稱「柬埔寨生命科學院」位於電詐園區內，並指控該園區涉及試管嬰兒、生育控制與所謂「再生幹細胞」製作等行為，引發大量轉傳與討論。

另據 X 帳號「新聞調查」爆料稱，所謂的柬埔寨生命科學研究院，實際上由一家名為「源品生物」的中資企業所建，業務範圍包含嬰兒幹細胞保存，研究人員、員工及合作單位多為中國醫療機構，地點則緊鄰中國大使館與太子集團。但中企「源品細胞生物科技集團」也於 11 月 28 日發布聲明，強調該機構未經授權使用其簡稱與標誌進行虛假宣傳，該網站備案號亦為虛假，疑為境外網站，公司已就此報警處理。

隨著相關傳聞持續發酵，中國網友也開始在網路地圖上標註所謂「柬埔寨幼兒骨髓提取中心」的位置，並在留言中呼籲泰國軍方介入。據公開資料顯示，泰國日前領頭成立「反電詐國家聯盟」，共有近 60 國簽署參與，而柬埔寨並未出席與簽署其中。

中國網友也開始在網路地圖上標註所謂「柬埔寨幼兒骨髓提取中心」的位置，並在留言中呼籲泰國軍方介入。 圖：翻攝自 X

截至目前，柬埔寨生命科學研究院尚未發表公開說明，柬埔寨政府與中國政府也未發表正式回應。

