傳深圳消防馳援「港府否認」！簡舒培分析「中國行為」狠批：蹭聲量！

香港大埔區的宏福苑大樓昨（26）日發生五級大火，這場災難不僅摧毀了無數家庭，更驚動北京當局，中國國家主席習近平已親自下達指示要求全力救災。不過，網傳深圳將派消防馳援一事，香港特首李家超和港府消防處卻回應，尚未向中央提出支援要求。對此，民進黨台北市議員簡舒培在《頭家來開講》節目上痛批中國「蹭聲量」！

簡舒培表示，中國政府為什麼到現在還在吃香港豆腐？香港政府都說宏福苑這邊派駐的救災人員有8百多名，香港幾乎所有消防員都在這救災，港府也沒有請深圳消防隊協助，而深圳消防隊也沒有過來，為什麼卻有新聞傳出深圳要派出消防員來？然後再去問香港特首李家超、問香港消防處，「現在香港消防處跟特首最重要的就是救災，結果現在卻還要撥時間來回應中國深圳有無派消防隊員來，沒有幫忙還找麻煩，中國在香港急著救災的時候，居然還在消費香港。」

香港宏福苑大火從昨天延燒至今，超過 20 小時，雖火勢已大致受控，但災情持續擴大。目前最新死傷人數已攀升至55人78傷，還有至少15人命危搶救中，現仍逾270人失聯。

