傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了

即時中心／徐子為報導



本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。





今天有民眾在西嶼小門發現一塊飛機蒙皮，經馬空軍馬公基地派員勘察鑑定，並非國軍裝備，更不是F-16殘骸，將依大型廢棄物方式通報環保局處理。



軍方指出，F-16V戰機在台灣東部海域失事後，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救，但截至目前還未尋獲相關殘骸或跡證，現仍全力搜救中。





