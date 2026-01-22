傳瀕臨破產清算！中國手機OnePlus銷量暴跌、總部關閉

中國手機品牌OnePlus近年銷量重挫，傳出可能遭母公司OPPO清算。（示意圖／Pixabay）





中國智慧手機品牌OnePlus正陷入嚴重經營危機，多名現任與前任員工指出，OnePlus目前面臨出貨量暴跌、海外據點關閉、合作關係終止與產品計畫取消等問題，甚至已傳出瀕臨破產清算，恐遭母公司OPPO拆解或整併。

銷量重挫、海外市場同步退縮

根據《Android Headlines》報導，OnePlus在2024年的全球出貨量年減超過20%，從2023年的約1700萬支，下滑至約1300萬至1400萬支之間，與OPPO同期仍有約2.8%成長形成明顯對比。

其中，印度與中國兩大市場合計占OnePlus總銷量約74%，卻同時出現嚴重下滑。OnePlus手機在印度因通路利潤過低及售後保固爭議，零售商陸續停賣產品，使其在高階手機市場的市佔率一年內暴跌約70%。中國市場方面，市佔率也從約2%下降至1.6%左右。

銷售不振之下，OnePlus的海外布局也明顯縮減，2024年3月關閉美國達拉斯總部，目前北美僅剩位於帕洛阿爾托的辦公室，員工人數約15人，負責整個北美市場。

此外，OnePlus早年與T-Mobile合作拓展歐美市場，但相關合作已於2023年結束，歐洲業務幾乎全面撤出。在產品面，OnePlus也取消多項原定推出的新機計畫，包括第二代折疊手機與15s緊湊型手機。

母公司救援失利

事實上，OPPO早在2022年便承諾投入約140億美元協助One Plus轉型，並允許其以近乎零利潤方式銷售手機，試圖挽回市佔，但相關策略未見成效。隨著realme近期也被整併回OPPO體系，市場傳出表現持續不佳的OnePlus，可能成為下一個被清算的品牌。

執行長劉作虎遭通緝

在品牌動盪之際，領導層也爆出司法風波。台灣檢方於本月13日對OnePlus創辦人兼執行長劉作虎發布通緝令，指其涉嫌違反《兩岸人民關係條例》，未經許可在台設立公司並非法招募台灣工程師，同案另有兩名台灣籍分公司經理遭起訴。

劉作虎同時也是OPPO資深副總裁，其遭通緝消息曝光後，對OnePlus品牌形象再度造成衝擊，也加深市場對其是否仍能維持正常營運的疑慮。

官方否認倒閉傳聞

面對外界盛傳倒閉與清算傳聞，OnePlus印度區負責人Robin Liu已出面否認，強調相關報導不實，並表示公司營運一切正常。不過，對照近期新品發表僅以線上視訊形式簡易進行，官方說法與實際營運狀況之間，仍引發外界質疑。

