傳炸彈預告「13:30引爆」 北捷、台鐵「全面戒備、巡檢」

台鐵接獲捷警通報「有人發出炸彈預告」，將在12/22下午1:30在捷運系統內引爆，全台有與捷運系統共構的車站，全面戒備，北捷也表示會加強巡邏，列車終端站折返加強巡檢，隨機攻擊事件後，週一通勤上班課人潮還是很多，北車M8出口不少人路過都向牆邊哀悼花束雙手合十致意，也有民眾表示無法放下警戒，就算沒下雨也要帶傘出門，而電商平台的防身噴霧，在周末兩天內銷量破千，緊急補貨。

台鐵於12月21日晚間10時40分接獲捷警通報，有人發出炸彈預告，預計於22日下午1時30分在捷運系統內引爆。全台與捷運系統共構的車站已全面加強戒備，北捷也加強巡邏與列車終端站折返巡檢。儘管面臨恐嚇，週一通勤人潮仍然擁擠，但民眾普遍提高警覺，甚至無雨天也帶傘防身。電商平台的防身噴霧在週末兩天內銷量破千，多款產品完售急需補貨，顯示民眾安全意識顯著提升。

台鐵表示，已針對全台與捷運系統共構的車站區域，包含松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站及新左營站等地全面提高警覺。北捷也加強巡邏，並在列車終端站折返時進行更嚴格的巡檢。警政署長張榮興強調，網路謠言將被下架，國內發生的類似事件會在第一時間查獲並移送偵辦，以遏止謠言擴散。

民眾表示就算台北沒下雨也帶了長傘防身。（圖／TVBS）

週一早晨通勤時段，台北車站人潮依舊擁擠。有通勤民眾表示，現在耳機只戴單邊，隨時注意周遭狀況，也觀察到玩手機的人似乎比平時少了一些。在隨機攻擊事件發生的M7、M8出口處，許多路過的民眾會向牆角的哀悼花束雙手合十，向英勇的57歲余先生致意。儘管沒有下雨，仍有民眾特地帶著長傘前往台北車站，反映社會氛圍已有所改變。電商平台的隨身型防身噴霧在週末兩天內銷量突破千件，多款商品完售，廠商正在緊急補貨中。

在北車M8出口，有三名員警手持盾牌駐守，不少民眾上前詢問路線，捷運保全也增加了人手。台北捷運公司站務處副處長蔡建興表示，12月22日的運量約18萬人次，與上週一相比沒有差異。平日原本一天四次的站長巡檢現已增加至七次，保全巡檢也從原本平均至少四次增加一倍至八次。以台北車站為例，站長與保全的巡檢範圍包含車站內外、出口、大廳及月台，一天共計15次巡檢。

台北車站及中山捷運站已加派20名警力，但前交通警察石明謹指出，「提升見警率」的效果有限。他認為目前的做法有些像是安定民心的表演作用，可能導致學校周邊或住家附近的巡邏線警力減少，反而造成其他地區治安問題。石明謹建議應改善巡邏網絡並提升民眾法治教育，因為見警率的提高只能解決短期表象問題，無法解決根本問題。

