傳為台積電二奈米竊密案扛責任 東京威力科創台灣區董事長、總裁換人當

半導體設備商東京威力科創台灣區董事長和總裁將在明年2月1日換人，業界傳出，這次的人事調整，主要是為台積電二奈米竊密案扛責任。東京威力科創日前涉及台積電二奈米竊密案，並遭台灣高檢署起訴並求處1.2億元的鉅額賠償。

東京威力科創今天發布台灣區董事長、總裁明年2月1日異動消息，現任董事長伊東晃將轉任執行顧問，由長久保達也接任，現任總裁張天豪調日本總部，擔任前端工程本部長，總裁職缺由東京威力科創歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任，同時，東京威力科創也增設資深執行副總裁，由東京威力科創營運支援處副總柯昱成升任。

外傳即將接任東京威力科創台灣區董事長的長久保達也在上周親自來台拜會台積電董事長魏哲家，說明東京威力科創明年即將進行重大組織和人事調整案，結果今天就正式在官網上公布相關調整。

東京威力科創表示，這次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整，目的在進一步強化東京威力科創台灣的經營體制與組織，提升客戶服務品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。東京威力科也決定在明年1月1日開始，設立下一代設備專案計畫組織部門，衝刺台積電一奈米製程關鍵設備開發專案計畫。

