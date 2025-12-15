傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成

美國總統川普談到烏克蘭戰爭指出，他認為現在比以往任何時候，都更接近達成和平協議。

美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導）

美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為現在比以往任何時候，都更接近達成協議。他補充，已經與烏克蘭總統澤倫斯基，以及其他人包括英法德與北約領袖，進行了「相當久而且非常良好的會談」。

歐盟則發表了一份由10位歐洲國家領袖，及歐盟理事會主席柯斯塔與執委會主席范德賴恩共同署名的聲明，重申支持烏克蘭，並且提議組建一支由美國支持、歐洲主導的多國部隊，協助重建烏克蘭的軍事，確保海空域安全。

一位不願具名的美國官員透露：「相關協議的基礎，基本上擁有非常、非常強而有力的保障，類似北約第5條款，以及在烏克蘭軍隊規模上形成非常、非常強大的嚇阻力。」華府認為，這將是結束俄烏戰爭的一大突破。美聯社報導，美方官員聲稱，俄羅斯已經示意，對於讓烏克蘭加入歐盟，作為結束俄烏戰爭潛在和平協議的一環抱持開放態度。