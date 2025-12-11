傳熊本2廠將升級改採4奈米製程 台積電：不評論市場傳聞或臆測

傳熊本2廠可能規劃量產更先進的4奈米晶片。台積電表示，不評論市場傳聞。圖為台積電熊本子公司。取自TSMC



外媒報導，台積電正考慮在日本第2座晶圓廠擴大生產更多先進晶片，以因應AI熱潮驅動高階晶片需求增加；可能會將原先規劃的6/7奈米先進製程，改為4奈米，且導致量產時程延宕。對此，台積電今日（12/11）晚間表示，「公司不評論市場傳聞或臆測，在日本的專案持續進行中」。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台積電熊本2廠在今年10月底動工興建、預定2027年運轉。原先規劃將生產6/7奈米晶片，但報導引述知情人士指出，該廠若是轉向4奈米製程，可能導致量產時程延宕。

報導中指出，自從台積電宣布熊本2廠興建計畫以來，6奈米和7奈米晶片需求已不斷下滑。台積電生產6/7奈米晶片的台中廠，產能利用率已降到差強人意的水準，反映輝達、蘋果、Google、AWS 等大客戶已轉向技術更先進的晶片。

台積電曾於10月法說會指出，「熊本第二座晶圓廠的營造工程已經展開，晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定」。目前7奈米製程占總營收比重約14%左右，5奈米以下製程占比則高達60%。

